Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Tokat'tın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Ayazma köyü mevkiinde saat 18.00 sularında ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangın vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine orman işletme ve Niksar itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesiyle yangın yayılmadan kontrol altına alındı. Ekipler tarafından yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları devam ediyor. - TOKAT