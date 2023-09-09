Tokat'ın Çamlıbel ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Tokat'ın Çamlıbel ilçesinde çıkan yangın, hızlı müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, 3 hektarlık bozuk çamlık alanda meydana geldi. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Tokat'ın Çamlıbel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Çamlıbel mevkilisinde yaklaşık 3 hektarlık bozuk çamlık alanda meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve çevre belediyelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın büyük ağaçlık alana sıçramadan büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - TOKAT