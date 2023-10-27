- Tokat'ın ağaç tüneli sonbaharda güzelliğiyle mest ediyor

TOKAT - Tokat- Zile karayolunda kavak ağaçlarının oluşturduğu tünelde sonbaharın gelmesiyle birlikte renk cümbüşü oluştu.

Tokat - Zile kara yolu Bağlarbaşı köyü yakınlarında kavak ağaçlarının yaprakları sonbaharla birlikte oluşan doğal görüntüsüyle mest etti. Yolun iki tarafını da bulunan kavak ağaçları doğal güzelliğiyle hayran bırakırken sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşü oluşturdu. Sürücülere tünel hissini veren kavak ağaçları, yolculuk yapanların dikkatinden kaçmıyor. Sarı kahverengi ve yeşil tonlarının hakim olduğu yol, havadan görüntüsüyle doğanın güzelliğini gözler önüne seriyor.

"Sonbaharın gelmesiyle yaprakların rengi değişti"

Sonbaharın gelmesiyle birlikte renk cümbüşü oluştuğunu belirten Köy sakini Duran Durur, "Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip burası. Kışın daha farklı yazın daha farklı oluyor. Yaz aylarında ve bu aylarda düğün fotoğrafı için gelen çok oluyor. Sonbaharın gelmesiyle yaprakların rengi değişti, kuruyanlar düşmeye başladı. Burası Tokat, Zile, Pazar ve Turhal ilçelerine ulaşım sağlayan bir yol buradan ilk defa geçenler oldukça şaşırıyor" Şeklinde konuştu.