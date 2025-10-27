Tokat Barosu'ndan Sokak Hayvanları İçin Kermes

TOKAT Barosu Hayvan Hakları Komisyonu tarafından sokak hayvanlarının bakımı ve tedavisine destek olmak amacıyla kermes düzenledi.

Tokat Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, sokak hayvanlarının bakımı ve tedavisine destek olmak amacıyla bir kermes düzenledi. Avukatların evlerinde özenle hazırladığı yiyeceklerin Tokat Barosu'nda satışa sunulduğu kermesten elde edilecek tüm gelir, sokak hayvanlarının tedavisi, beslenmesi ve barınma ihtiyaçları için kullanılacak. Tokat Barosu Başkanı Volkan Bozkurt, "Baroların görevi insan haklarını savunmak hukukun üstünlüğünü savunmak adaletin tecelli etmesini sağlamak. Bunun yanında meslektaşlarımızın mesleki deneyimi ve tecrübelerini de arttırmak. Tokat Barosu olarak bugün hayvan hakları Komisyonu tarafından sokak hayvanları yararına bir kermes düzenledik. Bu kermesde ki amacımız hem meslektaşlarımızın hem meslektaşlarımızın eşlerinin kendi elleriyle, emekleri ile yaptıkları yiyecekleri burada gerek meslektaşlarımıza gerek adliye çalışanlarına hakim ve savcılarımıza gönülden gelen bir ücret karşılığı satıp elde ettiğimiz geliri de yaklaşan kış şartlarında zor durumda kalacak olan sokak hayvanları yararına kullanmak. Tabii sokak hayvanları kış şartlarında zor yiyecek buluyorlar hastalanıyorlar bunların tedavilerinde kullanmak ve sokak hayvanları yararına mama ve ilaç olarak kullanmak üzere bu kermese düzenledik" dedi.

Tokat Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyesi avukat Fatma Nur Dökülen Güneş, "Meslektaşlarımız ile birlikte bugün baromuzda sokak hayvanaları için kermes düzenledik. Buradan elde edeceğim gelirler ile sokak hayvanlarını için kullanacağız" dedi.

Haber- Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,