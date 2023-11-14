Tokat Artova'da İlçe Emniyet Amirliği Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı Gerçekleştirildi

Tokat'ın Artova ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta, deprem ve yangın gibi afetlerin öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Tokat'ın Artova ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikat, Tokat Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi eğitimcileri tarafından İlçe Emniyet Amirliği personeline yönelik düzenlendi.

Tatbikatta, deprem ve yangın başta olmak üzere afetlerin öncesinde, esnasında ve sonrasındaki hareket tarzları ve müdahale konusunda bilgi verildi, ayrıca hizmet binasında tatbikat yapıldı.