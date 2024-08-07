Titanik'ten daha üzücü! İzleyen herkes videoyu çeken kişiye saydırıyor

Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bu kez başrolde su damlacıklarının ortasında kalan iki karınca var. Sinema tarihine damga vuran Titanik filmi ile özdeşleştirilen görüntünün sonunda karıncalardan biri yüzerek kurtulurken diğer boğularak ölüyor.

"CİĞERİM PARÇALANDI"

Kısa sürede binlerce izlenme alan görüntünün altına "Çekeceğine kurtarsana", "Hiç derdimiz yokmuş gibi bugün de karıncaya üzülelim", "Ciğerim parçalandı be", "Neden kurtarmadın kameraya çeken?", "Bunu çeken tam bir maloz", "Ulan video çekeceğine kurtarsana hayvanları" şeklinde yorumlar yapıldı.