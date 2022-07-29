Timsah ağır ağır yaklaşıp tavuğu tek seferde yuttu! Horozun son hamlesine dikkat

Timsah, horoz ve tavuk arasında yaşanan anları içeren video, sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. Söz konusu videoda, ağır ağır yaklaşan bir timsahın, önündeki tavuğu tek hamlede yuttuğu görülüyor.

UYARMAYA ÇALIŞTI

Horoz ise timsah tavuğu yutmadan önce, son bir kez hayat arkadaşını uyarmak istedi. Ancak horozun bu çabası yeterli olmayınca tavuk, timsaha yem oldu.

"BİLEREK ATMIŞLAR" İDDİASI

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise videonun kurgu olduğunu ve tavuğunölü olarak timsahın önüne atıldığını iddia etti. Videoyla ilgili tartışmalar sürüyor.