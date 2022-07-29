Timsah ağır ağır yaklaşıp tavuğu tek seferde yuttu! Horozun son hamlesine dikkat
Timsahın göl kenarındaki tavuğu tek hamlede yuttuğu anlar, sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. Timsahın yaklaştığını gören horozun son bir hamle ile tavuğu uyarmaya çalışması ise izleyenleri kahretti.
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Timsah, horoz ve tavuk arasında yaşanan anları içeren video, sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. Söz konusu videoda, ağır ağır yaklaşan bir timsahın, önündeki tavuğu tek hamlede yuttuğu görülüyor.
UYARMAYA ÇALIŞTI
Horoz ise timsah tavuğu yutmadan önce, son bir kez hayat arkadaşını uyarmak istedi. Ancak horozun bu çabası yeterli olmayınca tavuk, timsaha yem oldu.
"BİLEREK ATMIŞLAR" İDDİASI
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise videonun kurgu olduğunu ve tavuğunölü olarak timsahın önüne atıldığını iddia etti. Videoyla ilgili tartışmalar sürüyor.