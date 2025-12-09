Terminal Kadıköy, Gault & Millau Türkiye 2026 Gastronomi Rehberi'nde Özellikli İşletme Ödülü Aldı

TERMİNAL Kadıköy, Gault & Millau Türkiye 2026 Gastronomi Rehberi Ödülleri kapsamında 'Özellikli İşletme Ödülü'ne layık görüldü. Terminal Kadıköy Yönetim Kurulu Başkanı Pelin Akın Özalp, ödül hakkında, "Terminal Kadıköy'ü, zengin mutfak seçkisiyle güçlü bir yemek durağı olmasının yanı sıra, iyi zaman geçirmenin, paylaşmanın ve şehirle bağ kurmanın mümkün olduğu bir buluşma alanı olarak tasarladık. Bu ödül, şehrin ritmine karışan bir gastronomi ve yaşam alanı yaratma vizyonumuzun doğru bir karşılık bulduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Terminal Kadıköy, Gault & Millau Türkiye 2026 Gastronomi Rehberi Ödülleri kapsamında 'Özellikli İşletme Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, dün akşam Çırağan Sarayı'ndaki törende Terminal Kadıköy Yönetim Kurulu Başkanı Pelin Akın Özalp, Başkanvekili Levent Veziroğlu ve Genel Müdürü Erkan Erciyas tarafından alındı.

Fransa merkezli restoran derecelendirme rehberi Gault & Millau'nun 'Özellikli İşletmeler' kategorisi, yalnızca yeme-içme kalitesiyle değil, mekanın yarattığı deneyim, konsept bütünlüğü, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve bulunduğu şehirle kurduğu ilişki ile fark yaratan adresleri öne çıkardığı belirtildi.

'ŞEHRİN RİTMİYLE UYUMLU BİR GASTRONOMİ VE YAŞAM ALANI YARATTIK'

Terminal Kadıköy Yönetim Kurulu Başkanı Pelin Akın Özalp, ödüle ilişkin değerlendirmesinde, "Gault & Millau gibi uluslararası itibara sahip bir gastronomi rehberinden, açılışımızın üzerinden henüz bir yıl geçmeden bu ödülü almak bizim için son derece kıymetli. Terminal Kadıköy'ü, zengin mutfak seçkisiyle güçlü bir yemek durağı olmasının yanı sıra, iyi zaman geçirmenin, paylaşmanın ve şehirle bağ kurmanın mümkün olduğu bir buluşma alanı olarak tasarladık. Bu ödül, şehrin ritmine karışan bir gastronomi ve yaşam alanı yaratma vizyonumuzun doğru bir karşılık bulduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Özalp, "Terminal Kadıköy, gastronomiyi yalnızca bir tüketim alanı olarak değil, kentsel dönüşüm, sosyal etkileşim ve ekonomik canlılık yaratan bir deneyim alanı olarak ele alan yaklaşımıyla öne çıkıyor. Yerel üreticileri, genç şefleri, özgün konseptleri ve marka restoranları bir araya getiren yapı; İstanbul'un yeme-içme ekosistemine yeni bir dinamizm kazandırıyor" dedi.