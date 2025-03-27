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"Teravihe gidiyorum" diyerek ailesini kandırıp o anları da kayda aldı

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Bir genç kız, ailesine "teravihe gidiyorum" diyerek evden çıkıp arkadaşlarıyla buluştuğu anları sosyal medyada paylaştı. Videoda, ailesinin erkek kardeşine daha fazla özgürlük tanıdığını dile getiren genç kızın görüntüleri kısa sürede viral oldu.

Ailesine "teravihe gidiyorum" diyerek evden çıkan genç kız, dışarıda kıyafetlerini değiştirip en yakın arkadaşıyla buluşmaya gittiği anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştı.

"ALLAH'IM SEN BENİ AFFET"

Videoda, ailesinin erkek kardeşine daha fazla özgürlük tanıdığını savunan genç kız, "Erkek kardeşim saat 00.30'da 01.00'de eve gelmesine rağmen izin veren babam, ben saat 21.00'de eve geldiğimde deliriyor. Bu yüzden üzgünüm. Allah'ım sen beni affet... Bugün teravihe gideceğim diye yalan söyleyip dışarı çıktım ve en yakın arkadaşımla buluşmaya geldim" ifadelerini kullandı.

"KIZ KAPALI DEĞİL, NAMAZ İÇİN ÖYLE GİYİNMİŞ"

Kısa sürede viral olan videonun altına "Allah ailesinin yardımcısı olsun", "Baban dahil herkes öğrendi", "Çok üzücü maalesef", "Kız kapalı değil namaz için öyle giyinmiş" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

AKP NİN DİN ANLAYIŞI BU ZATEN, YA AALAH BİSMİLLAH, ARKA KAPIDA HER PİSLİK YAP MEKTUH

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme210
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Haber YorumlarıLavinya:

Kınamanın bir anlamı yok. Rabbim hidayet versin...

Yorum Beğen251
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıVolkan Şahin:

ah sen ne güzelsin ak gençlik sizlerden de Müslüman oldu ya vay Müslümanların haline

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme107
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Haber YorumlarıMehmet DUMAN:

yanlışa yanlışla karşılık vermek yanlıştır.

Yorum Beğen120
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıerman genç :

Tesettüre eziyet etme açıl sen

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme12
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

Allah, evlatlarımızı saptırmasın. sadece zavallı bir yalancı durumuna düşmüşsün

Yorum Beğen90
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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Sonra da fabrikadan sıfır,koltuk naylonları üstünde.

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme13
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Haber Yorumlarıkmn4083:

baştakinin yaptığını yapıyor işte dini kılıf olarak kullanıyor. dışardan görenin gözünü boyuyor. kapalı gören dindarlık olarak görüyor ama içindekileri görüyoruz işte. birtek akkoyunlar görmüyor

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Haber Yorumlarıalbatros :

siyasal islamın aynası olmuş...

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

tipik…. neyse

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