Tenekeyi ateşe verip içine tavuğu koydular, kaldırınca büyük şok yaşadılar - Haberler

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Tenekeyi ateşe verip içine tavuğu koydular, kaldırınca büyük şok yaşadılar

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Tenekeyi ateşe verip içine tavuğu koydular, kaldırınca büyük şok yaşadılar

Tenekeyi ateş verdikten sonra içine tavuk koyan vatandaşlar, fazla ateşte bıraktıkları tavuğun kömür olduğunu görmeleriyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Sosyal medyada paylaşılan birbirinden ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Tenekede tavuk ziyafeti çekmek isteyen vatandaşlar, zamanlama hatalarının bedelini aç kalarak ödedi.

HARLAYAN ATEŞE KOYUP BEKLEDİLER

Tenekeye tavuğu koyduktan sonra uzun bir süre bekleyen vatandaşlar, tenekeyi kaldırdıklarında tavuğun kömür olduğunu gördü.

BİR YANDAN GÜLDÜLER, DİĞER YANDAN ÜZÜLDÜLER

Vatandaşlar bir yandan bu anlara gülerken, diğer yandan da aç kalacak olmalarının verdiği sıkıntı nedeniyle üzgünlük yaşadı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

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