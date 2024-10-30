Tekirdağ'da yol kenarında zurna çalan bir Çinli görüntülendi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otoyolda seyir halinde olan bir sürücünün cep telefonuyla kaydettiği görüntü kısa sürede viral oldu.

FARK EDİNCE TELEFONUNA SARILDI

Aracıyla yolda ilerlerken yeşilliklerin içinde bir Çinlinin olduğunu fark edip telefonuna sarılan şahıs elindeki zurnayı görünce ikinci bir şaşkınlık yaşadı.

ZURNA İLE UZAK DOĞU EZGİLERİ ÇALDI

Telefonla saniye saniye kaydedilen görüntülerde Çinli şahsın zurna ile Uzak Doğu ezgileri çaldığı anlar yer aldı.