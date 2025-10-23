Tekirdağ'da Yasa Dışı Papağan Üretimine Baskın!

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 41 egzotik tür papağana el konulduğunu açıkladı.

DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çorlu'da, yasa dışı yollarla temin edilen hayvanların üretildiği yönündeki ihbar üzerine, ekiplerimiz kolluk kuvvetleriyle birlikte harekete geçti. İş yeri ve depo olarak kullanılan mekanda yapılan incelemelerde 1 Afrika gri papağanı, 4 forpus papağanı, 10 sevda papağanı, 26 sultan papağanı olmak üzere toplam 41 kuşa el konuldu. İzinsiz yaban hayvanı üreten şahsa, ilgili kanunlar kapsamında idari para cezası uygulandı. El konulan kuşlar ise koruma altına alındı. Yaban hayatını korumaya kararlılıkla devam ediyoruz" denildi.