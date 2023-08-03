Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan Kumbağ Parkı hizmete açıldı

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan Kumbağ Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, parkın açılışında yaptığı konuşmada, parkın vatandaşların güzel vakit geçireceği bir mekan olduğunu belirtti. Park, mahalle sakinleri, çocuklar ve gençler için neşeli anılara ev sahipliği yapacak.