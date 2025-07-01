Tekirdağ'da Nesli Tehlike Altında Olan Su Samuru Yavrusu Görüntülendi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde nesli tehlike altında bulunan bir su samuru yavrusu, yakaladığı balıkla oynarken görüntülendi. Vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen anlar, su samurunun suda gözden kaybolmasıyla sona erdi.
Tekirdağ'da su samuru yavrusu görüntülendi
TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde nesli tehlike altında bulunan su samuru yavrusu görüntülendi.
Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında su samuru görüntülendi. Bir süre su üzerinde yakaladığı balıkla uğraşan çalışan su samuru, sahilde gezen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kısa bir süre yakaladığı balıkla uğraşan su samuru daha sonra suda gözden kayboldu.
Haber: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam