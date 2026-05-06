Tekirdağ'da Hıdırellez Kutlamaları

Tekirdağ'da düzenlenen Hıdırellez etkinliğinde yaklaşık 5 bin kişi sahilde bir araya gelerek kahvaltı yaptı. Katılımcılar, kahvaltının ardından dilek kağıtlarını denize bıraktı ve eğlenceli anlar yaşadı.

Tekirdağ Valiliği himayesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından, deniz kıyısında Hıdırellez etkinliği düzenlendi. Sabahın ilk ışıklarıyla, yaklaşık 5 bin kişi sahilde kurulan masalarda kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından katılımcılar, yanlarında getirdikleri dilek kağıtlarını Marmara Denizi'ne bırakıp dua etti. Sahilde kuma dileklerini çizenler ise davul ve klarnet eşliğinde dans edip eğlendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, "Günün ilk ışıklarıyla birlikte 5 bin kişi kahvaltımızı yaptık. Dolduk, taştık. Seneye inşallah kahvaltı programını güzel bir havaya denk getirip, 10 bin kişilik yapmayı düşünüyoruz. Boydan boya bütün sahili donatıp, vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
