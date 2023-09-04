Tekirdağ'da araç takla attı, 1 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen kazada, yoldan çıkan araç takla atarak tarlaya savruldu ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yoldan çıkan aracın takla atarak tarlaya savrulduğu kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Göçerler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Saray yolunda seyreden Recep Z. idaresindeki 34 FIH 91 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atan aracın tarlaya savrulduğu kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ