Tek Katlı Ahşap Evde Yıkım Çalışması Sırasında Duvar Devrildi, 1 Kişi Yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yıkım çalışmaları yapılan tek katlı ahşap binanın duvarının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olayda diğer kişi ise yara almadan kurtuldu. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde yıkım çalışmaları yapılan tek katlı ahşap binanın duvarının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay saat 16.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde Recep Alıcı'ya (61) ait tek katlı ahşap evde meydana geldi. Evde yıkmak için çalışma yapan Recep Alıcı ve yeğeni İbrahim Alıcı'nın üstüne evin duvarı devrildi. İbrahim Alıcı yara olayı yara almadan atlatırken Recep Alıcı çöken ahşap ve tuğla parçaların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Recep Alıcı ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi.