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Tedavi gören Filiz Akın'dan yeni paylaşım! "Her zaman böyle olalım"

Tedavi gören Filiz Akın'dan yeni paylaşım!
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Türk sinemasının efsane oyuncusu Filiz Akın, sağlık sorunları sebebiyle İstanbul'a getirilmişti. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Akın, eşi Sönmez Köksal ile birlikte bir video paylaşarak "Her zaman böyle olalım, sağlıkla" dedi.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan usta oyuncu Filiz Akın, İstanbul'a getirilmişti. Filiz Akın sevenlerini merakta bırakmayarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

1 Eylül tarihinden beri zatürre ve geçirdiği enfeksiyonlar nedeniyle tedavi gören 82 yaşındaki Filiz Akın, kendisi için endişelenen sevenlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bilgilendiriyordu.

Bodrum'da tedavisine devam eden Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak Pazartesi gecesi İstanbul'a getirildi. Filiz Akın'ın tedavisine İstanbul'da daha iyi şartlarda devam ediliyor.

FİLİZ AKIN'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Instagram hesabından yaz aylarında eşi Sönmez Köksal ile birlikte çekilen bir videoyu paylaşan Filiz Akın, paylaşımına "Her zaman böyle olalım, sağlıkla." notunu düştü.

Sanatçının paylaşımına sevenlerinden yüzlerce "Geçmiş olsun" yorumu geldi.

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
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