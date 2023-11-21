Tavuk Yemi Yüklü Kamyon Alev Aldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halinde olan tavuk yemi yüklü kamyonun motoru alev aldı. Sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, otoyolda seyir halinde olan tavuk yemi yüklü kamyon, motor kısmından alev aldı. Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, son anda alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu.

Olay, saat 06.30 sıralarında, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Gemlik Karsak Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İstanbul istikametinden Bursa'ya seyir halindeki Muhlis Koçu (65) idaresindeki 41 K 6272 tavuk yemi yüklü kamyonun motoru alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, emniyet şeridine çektiği araçtan inerken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, yoldan geçen diğer sürücüler de yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, kamyonun sürücü kabini kullanılamaz hale geldi.