Tavuk, yavrularına saldırılınca öyle bir hale büründü ki kimse korkudan gözlerine bakamadı

Bir şahin tarafından tavuk yuvasına düzenlenen saldırı sırasında ilginç anlar yaşandı. Hem yavrularını savunan tavuğun hem de saldırıya geçen şahinin gözleri, ekran başındakileri ürküttü.

İnsanoğlunun haricinde hayvanlar aleminde de yavrulara karşı büyük bir içgüdü var. Babaların yanı sıra özellikle anneler, yavrularına olası saldırı durumunda güçlerinden çok daha fazlasını sergileyebiliyorlar.

TAVUK YUVASINA SALDIRDI

Benzer bir durum da tavuk ve şahin arasında yaşandı. Nerede kaydedildiği bilinmeyen videoda, bir şahinin tavuk yuvasına saldırı düzenlediği görüldü. Bu sırada yavrularıyla birlikte duran tavuk da saldırı karşısında aniden atağa geçti.

İKİSİNİN DE GÖZLERİ KORKU SAÇTI

İkilinin mücadelesi sırasında gözleri de durumun vahametini ortaya koydu. Hem yavrularını savunan tavuk, hem de saldırıya geçen şahinin gözleri adeta korku saçtı.

PAYLAŞILAN NOT DA HAYLİ İLGİNÇ

Bir sosyal medya kullanıcısının video hakkında yaptığı şu yorum da hayli ilginç olarak karşılandı: "Tavuk gibi düşünme yeteneği olmayan bir canlının aniden gelen tehlikede yavrusunu koruması mucizedir."

İşte tavuğun yavrularını koruduğu andaki bakışları: