Tavuğu tencerenin içine hapsedip beklediler! Saniyeler sonra horozun yaptığına kimse inanamadı

Bir kümeste ilginç deney gerçekleştirildi. Tavuğun hapsedilmesinden sonra horozun ne yapacağı beklenmedi. Horoz ise tavuğu kurtarmak adına ipin üzerine atladı ve tavuğu kurtarmayı başardı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, hayli dikkat çekti. Kümeste kaydedilen görüntülerde, horoz ve tavuğa yönelik bir deney anları yer aldı.

TAVUĞU HAPSEDİP BEKLEDİLER

Kümestekiler, horozu demir bir tencerenin içerisine hapsettikten sonra beklemeye başladı. Bu sıra tüm gözler horozdaydı.

KURTARMAYI BAŞARDI

Horoz, merdivenleri çıktıktan sonra ipe atlatarak tavuğu kurtarmayı başardı. Bu anlar, ilk görenlerce şaşkınlık içinde karşılandı.