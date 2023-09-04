Tavşanlı'da Balık Sezonu Dualarla Açıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde balık sezonunun açılışı dualarla yapıldı. Tavşanlı Balık Pazarı'nda düzenlenen programda Kaymakam, Belediye Başkanı ve diğer yetkililer de hazır bulundu. Açılışta vatandaşlara mangalda balık ikram edildi.