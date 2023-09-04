Tavşanlı'da Balık Sezonu Dualarla Açıldı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde balık sezonunun açılışı dualarla yapıldı. Tavşanlı Balık Pazarı'nda düzenlenen programda Kaymakam, Belediye Başkanı ve diğer yetkililer de hazır bulundu. Açılışta vatandaşlara mangalda balık ikram edildi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde balık sezonu dualarla açıldı.
Tavşanlı Balık Pazarı'nda balık sezonunun açılışı dolayısıyla program düzenlendi. Açılışa Kaymakam Hayrettin Baskın, Belediye Başkanı Mustafa Güler, AK Parti İlçe Başkanı Ali Özden, İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen, Başka Yardımcıları Naci Erarslan, Mehmet Ali Akar ve Furkan Dinçer katıldı.
Açılış ile birlikte vatandaşlara mangalda balık ikram edildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam