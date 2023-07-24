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Tatilciler Saros Körfezi'ni tercih etti

Yaşam Haberleri

Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen tatilciler Saros Körfezi'ne akın etti. Erikli ve Mecidiye sahillerinde büyük yoğunluk yaşandı.

Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen tatilciler Saros Körfezi'ni tercih etti, sahiller günübirlikçi akınına uğradı.

Hafta sonu tatili dolayısıyla tatile çıkmak ve denize girmek için tatilciler rotalarını Saros Körfezi Sahilleri'ne çevirdi. Özellikle Erikli ve Mecidiye sahillerine gelen tatilciler büyük yoğunluk oluşturdu. Kumsallarda ve park yerlerinde adım atacak yer kalmazken, vatandaşlar denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı. Saros Körfezi kıyısındaki Erikli köyünün nüfusu hafta sonu tatilinde 80 bini geçti.

Öte yandan, hafta sonunun son günü olması sebebiyle dönüş hazırlıklarına başlayan tatilciler, kentin giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluşturdu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Saros Körfezi Mecidiye Erikli Yaşam Haberler

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