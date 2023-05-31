Taşköprü Belediye Başkanı'nın annesi okur yazarlık kursundan mezun oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yetişkinlere yönelik açılan okur yazarlık kursundan mezun olan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın 73 yaşındaki annesi Satiye Çatal, belgesini oğlunun elinden aldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca düzenlenen okuma yazma kursuna katılan Satiye Çatal ve diğer kursiyerler kursu başarıyla bitirdi.

Kursun kapanışında düzenlenen törende Satiye Çatal, belgeyi oğlu Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'dan aldı.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine, gururlu olduğunu söyledi.

Annesinin ve diğer kursiyerlerin kursu bitirmesinin kendisini mutlu ettiğini anlatan Çatal, "Beni küçükken okula getirirken gururlanan anneme bugün ben bir kez daha gururla bakıyorum. Belgeyi annem Satiye Çatal'a Kaymakamımız Bekir Özen ile birlikte verdik. Bir kez daha öğrenmenin yaşı olmadığını kanıtladı. Kursa katılan tüm kursiyerlerimizi tebrik ederim." dedi.

Satiye Çatal ise mutlu ve gururlu olduğunu dile getirerek, "Küçükken çocuklarım okula giderken karne günleri ben gururlanırdım. Şimdi gururlanma sırası çocuklarıma geldi. Öğrenmek için yaşın hiçbir önemi yok, sadece azim gerekli ve akabinde bu azim başarı ile taçlanıyor. Herkese bu konuda örnek olacak olmaktan dolayı da mutluyum." diye konuştu.

Yetişkinlere yönelik açılan okuma yazma kursuna katılan 10 kursiyere belgeleri Kaymakamı Bekir Özen, Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Halil Çelik'in katılımıyla takdim edildi.