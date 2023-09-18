Tarsus'ta Uçurumda Mahsur Kalan Köpek ve Yavruları Kurtarıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde uçurumda mahsur kalan köpek ve 5 yavrusunu ekipler kurtardı. Tarsus Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, uçurumda mahsur kalan köpekleri kurtarmak için harekete geçti. Kurtarılan hayvanlar, Tarsus Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek sahiplendirilecek.