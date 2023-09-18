Tarsus'ta Uçurumda Mahsur Kalan Köpek ve Yavruları Kurtarıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde uçurumda mahsur kalan köpek ve 5 yavrusunu ekipler kurtardı. Tarsus Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, uçurumda mahsur kalan köpekleri kurtarmak için harekete geçti. Kurtarılan hayvanlar, Tarsus Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek sahiplendirilecek.
Mersin'in Tarsus ilçesinde uçurumda mahsur kalan köpek ve 5 yavrusunu ekipler kurtardı.
Tarsus Belediyesinin açıklamasına göre, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çamalan Mahallesi Alman Mezarlığı mevkisindeki uçurumda köpeklerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, uçurumdaki kayalıkların altına inerek ulaştıkları köpek ve yavrularını kurtardı.
Tarsus Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen hayvanların, bakımlarının ardından sahiplendirileceği bildirildi.