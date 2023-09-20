Tarsus'ta Orman İşçisi Tomruğun Altında Hayatını Kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde, üzerine düşen tomruğun altında kalan orman işçisi Emirhan Şimşek'in cenazesi toprağa verildi. Şimşek'in ailesi, yetkililer ve vatandaşlar törene katıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, üzerine düşen tomruğun altında kalması sonucu hayatını kaybeden orman işçisinin cenazesi toprağa verildi.
Boğazpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gençleştirme sahasında ağaç kesimi yaptığı sırada tomruk düşmesi sonucu hayatını kaybeden Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Emirhan Şimşek'in (23) cenazesinin otopsi işlemleri tamamlandı.
Şimşek'in naaşı, cenaze töreni için Çamlıyayla ilçesindeki Fakılar Mahalle Camisine getirildi.
Törene, Şimşek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çamlıyayla Kaymakamı Fatih Adıgüzel, Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın ile vatandaşlar katıldı.
Şimşek'in cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, dün, Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Emirhan Şimşek'in üzerine (23), Boğazpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gençleştirme sahasında ağaç kesimi yaptığı sırada tomruk düşmüş, bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.