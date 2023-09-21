Tarsus Belediyesi Köylerde Sosyal Tesisler Açtı

Tarsus Belediyesi, köylerde yapımını tamamladığı sosyal tesislere bir yenisini daha ekledi. Açılışı yapılan sosyal tesislerin içerisinde muhtar odası, muayene odası, kütüphane ve misafir odası gibi pek çok alan bulunuyor.

Tarsus Belediyesi, köylerde yapımını tamamladığı sosyal tesislere bir yenisini daha ekledi. Açılışı yapılan sosyal tesislerin içerisinde muhtar odası, muayene odası, kütüphane ve misafir odası gibi pek çok alan bulunuyor.

Tarsus Belediyesi, Çiçekli, Çiriştepe, Köselerli, Ballıca ve Yeniköy Mahalleleri'nden sonra Kurbanlı Mahallesi'nde de sosyal tesis yapımını tamamlayarak halka hizmete sundu.

"BAŞKANIM CESARET GÖSTERDİ, BU ENGELİ AŞTIK"

Açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye çıkan Kurbanlı Mahalle Muhtarı Aysuna Yılmaz, "Ben bugün çok mutluyum. 20 senedir bu anı bekliyorum. Her şeyi yaptım bunu yapamadım. Herkes bana tapulu alanın yok muhtarlık binası yapamazsın dedi. Çok insanın peşinde koştum. Haluk Başkanım köyüme geldi hemen yapacağım dedim. Bu engeli aştık başkanım cesaret gösterdi. 20 yıllık özlemimi giderdi. Ukde kalacaktı aile hekimim adına herkes adına teşekkür ediyorum. Elini hiç çekmedi bizden her zaman burası temiz oldu, tüm birimler köyümüze hizmet getirdi çok teşekkür ediyorum" dedi.

"TÜRKİYE'DE HİZMETLERİMİZİN ÖRNEĞİ YOK"

Köylü halkı her zaman ayrı bir yere koyduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, şöyle devam etti:

"Bir şeyleri anlatırken bu anlattıklarını bir hikayeye sığdırırsınız. Hikayenin de başlangıcı vardır. Ben artık sizlere zorlukları anlatmak istemiyorum. Benim gerçek halkım burada köylü, vatandaşlarımın zorluklarını biliyorum. Bazı hikayelerde bunlar anlatılmaz doktorlar köylere gider hasta muayene etmek ister, kahve köşelerine giderler doktor gelsin baksın derler. Bazen mantosundan ciğerini dinlersin, halkım bunlara layık değil. Hep dedim ki ne olursa olsun hizmet her yere eşit vaziyette gider dağıtılır. Çünkü belediye gelen para kentte oturanın değil, en kırsal kesimdeki insanların parası. Dile kolay ihaleler şeffaf olacak toplumcu belediyeciliği getireceğiz derken bunun için dedim. Halkım kazanıyor. Türkiye'de hizmetlerimizin örneği yok. Tertemiz bir belediye ek kaynakları çalıştırarak sağlıyoruz. Getirdiğim projeler eğer bugün adam akıllı uygulanmış olsaydı köyümdeki garibanlarımın da cebine parası girecekti. Hepsi benim ablam kardeşim ben bu köylere çok emek verdim, vermeye de devam edeceğim."

"DOĞRU NE İSE ONU HALKIM İÇİN YAPTIM"

Tarsus için sonuna kadar çalıştığını belirten Başkan Bozdoğan, "Tarsus il olacak. Hepinizde yaşam kalitesi en iyi yerlere geleceksiniz. Burada oturan bütün halkım benim ne yaptığımı biliyor. Doğruları halkıma anlatacağım. Çalmadık kapı bırakmayacağım. Tarsus Belediyesi'nde nelerin başarıldığını anlatacağım. Toplumcu belediyecilik konusunda Türkiye'nin en iyi belediyesini nasıl itibarsızlaştırmaya çalıştıklarını da anlatacağım. Bunun için emek veren başkan yardımcılarım, çok değerli memurlarım, personellerim, bürokratlarım, işçilerim, emekçilerim hepsine çok teşekkür ediyorum. Hakkaniyet neyse, doğru ne ise onu halkım için yaptım. Hepinize verdiğim sözü tuttum. 24 saatin 25 saati çalıştım" dedi.