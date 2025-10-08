Tarım İşçisi Fatma Şimay, Yaralı Köpeği Tedavi Ettirerek Sahiplenmek İstiyor

OSMANİYE'de bir tarlada tarım işçisi olarak çalışan Fatma Şimay, yaralı halde bulduğu köpeği, bir yakınının yardımıyla Osmaniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirerek tedavi edilmesini sağladı. Köpekten ayrılırken gözyaşlarını tutamayan Şimay, "Ben çok sevdim bu köpeği. İyileşince sahiplenmek istiyorum" dedi.

Merkeze bağlı Serinova Köyü'ndeki bir tarlada biber toplayan Fatma Şimay, yerde uzun süredir hareketsiz yatan bir köpeği fark etti. Köpeğin sağ ön bacağının parçalanmış ve kopmak üzere olduğunu gören Şimay, hemen bir yakınını arayarak yardım istedi. Yakınının otomobiliyle köpeği bulunduğu yerden alan Fatma Şimay, Osmaniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı köpek, daha sonra veteriner hekim tarafından muayene edilip ağrı kesici ve serum tedavisi uygulanarak ameliyata alındı.

Duygusal anlar yaşayan Fatma Şimay, "Yol kenarında bulduk. Vicdan azabı çekmemek için buraya getirdik, tedavisi için yardımcı olurlar diye düşündük. Serinova Köyü yolundaydık, biri vurmuş mu bilmiyorum ama yola yakın tarlada yatıyordu. Yeğenime söyledim, o da 'uykusuzum ama yine de götürelim' dedi. Kendi aracımızla getirdik. Allah yeğenimden de sizlerden de razı olsun. İnşallah tedavisi tamamlanır, üç ayağıyla da olsa yaşar" dedi.

Köpeğin tedavisi sonrası sahiplenmek istediğini söyleyen Şimay, "Ben çok sevdim bu köpeği. İyileşince sahiplenmek istiyorum. Yeter ki iyileşsin, ben bakarım" diye konuştu.

Veteriner Hekim Salih Parlakkılıç ise yaptığı açıklamada, "Osmaniye Belediyesi aracılığıyla kliniğimize getirilen köpeğimizin ön kolunda ateşli silah yaralanmasına bağlı kırık ve açık yara mevcut. Buna bağlı olarak yoğun iltihap ve kurtlanma oluşmuş. Öncelikle genel durumunu ve ateşini düzeltmeye çalışıyoruz. Ardından büyük ihtimalle ayağı ampute edilecek. Takibini sürdürüyoruz, inşallah kısa sürede sağlığına kavuşur" ifadelerini kullandı.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,