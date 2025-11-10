Taner Acar Kaya: İstanbul'a ilk geldiğimde bankta yatıyordum, pes etmedim

"10 YAŞIMDAN SONRA ANNE VE BABAMDAN KOPTUM, ÇOCUKLUĞUMU HİÇ YAŞAMADIM"

Haberler.com ekranlarında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk olan iş insanı Taner Acar Kaya, zorluklarla dolu yaşam öyküsünü samimi bir dille anlattı. "10 yaşımdan sonra anne ve babamdan koptum, çocukluğumu hiç yaşamadım" diyen Kaya, küçük yaşta başladığı çalışma hayatında azmiyle başarıya ulaştığını belirtti.

"İSTANBUL'A İLK GELDİĞİMDE KALACAK YERİM YOKTU"

Köyde zor şartlarda büyüdüğünü söyleyen Taner Acar Kaya, "İlk ekmek paramı 15 yaşında kazandım, 12 yaşında denizi ilk kez gördüm" sözleriyle çocukluk döneminde yaşadığı yoksunlukları anlattı. İstanbul'a geldiğinde hiçbir imkânı olmadığını dile getiren Kaya, "İstanbul'a ilk geldiğimde kalacak yerim yoktu, bankın üstünde yatıyordum, teknelerin içinde kalıyordum" dedi.

Kars ve Ardahan yöresinden ürün tedarik ederek başladığı ticari yolculuğunda, bugün sektörde fark yarattıklarını söyleyen Kaya, "Yöresel ürün bulmak artık çok zor, biz bu noktada bölgesel farkımızla öne çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAM BAŞARIYI GETİRDİ"

22 yaşında Beylerbeyi'nde ilk restoranını açtığını belirten başarılı işletmeci, "Hayata karşı çok mücadele ettim, gece gündüz çalışmam başarıyı getirdi" diyerek disiplinin ve azmin önemine dikkat çekti. Gözyaşlarını tutamadığı anlarda geçmişine duyduğu özlemi dile getiren Kaya, "Ailemden hep uzakta, gurbetteydim" sözleriyle duygusal anlar yaşattı.

Bugün kendi markasını kurarak birçok kişiye ilham veren Taner Acar Kaya, başarıya giden yolun inanç, sabır ve çok çalışmaktan geçtiğini vurguladı.