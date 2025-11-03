Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor

Denizli'de yaşayan bir babanın çocuklarına verdiği isimler sosyal medyada büyük ilgi çekti. Baba, çocuklarına Türk kültürü ve tarihinden esinlenerek Oğuzhan, İlbilge, Alper Tunga, Aybars Pusat, Selenge Senem, Aybike Halime, Hazercan Neşe, Ramazan Kürşat, Alperen Koray, Kurtcebe Noyan, Subutay Noyan ve Börübars Sancar isimlerini verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Aileye ait isim listesi sosyal medyada paylaşıldıktan kısa süre sonra binlerce kullanıcı tarafından yorumlandı. Pek çok kişi babanın "Türk tarihine ve kültürüne vefa örneği" gösterdiğini belirtirken, bazı kullanıcılar ise "Her biri ayrı bir destan gibi" yorumunda bulundu.