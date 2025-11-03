Haberler

Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor

Güncelleme:
Denizli’de yaşayan bir baba, 12 çocuğuna Türk tarihi ve destanlarından ilham alarak Oğuzhan, Alper Tunga, Aybars Pusat, Börübars Sancar gibi isimler verdi. Sosyal medyada paylaşılan isim listesi kısa sürede gündem oldu.

  • Denizli'de yaşayan bir baba 12 çocuğuna Oğuzhan, İlbilge, Alper Tunga, Aybars Pusat, Selenge Senem, Aybike Halime, Hazercan Neşe, Ramazan Kürşat, Alperen Koray, Kurtcebe Noyan, Subutay Noyan ve Börübars Sancar isimlerini verdi.
  • Çocuklara verilen isimler Türk kültürü ve tarihinden esinlenilmiştir.

Denizli'de yaşayan bir babanın çocuklarına verdiği isimler sosyal medyada büyük ilgi çekti. Baba, çocuklarına Türk kültürü ve tarihinden esinlenerek Oğuzhan, İlbilge, Alper Tunga, Aybars Pusat, Selenge Senem, Aybike Halime, Hazercan Neşe, Ramazan Kürşat, Alperen Koray, Kurtcebe Noyan, Subutay Noyan ve Börübars Sancar isimlerini verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Aileye ait isim listesi sosyal medyada paylaşıldıktan kısa süre sonra binlerce kullanıcı tarafından yorumlandı. Pek çok kişi babanın "Türk tarihine ve kültürüne vefa örneği" gösterdiğini belirtirken, bazı kullanıcılar ise "Her biri ayrı bir destan gibi" yorumunda bulundu.

Olgun Kızıltepe
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi sallanıyor! Korkutan deprem çok sayıda ili etkiledi
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Devlet Baba, Bu Babaya aylik baglanmali.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDi:

Ustam hiç durmamış türk balasi Helal olsun

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
