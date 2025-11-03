Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Denizli’de yaşayan bir baba, 12 çocuğuna Türk tarihi ve destanlarından ilham alarak Oğuzhan, Alper Tunga, Aybars Pusat, Börübars Sancar gibi isimler verdi. Sosyal medyada paylaşılan isim listesi kısa sürede gündem oldu.
- Denizli'de yaşayan bir baba 12 çocuğuna Oğuzhan, İlbilge, Alper Tunga, Aybars Pusat, Selenge Senem, Aybike Halime, Hazercan Neşe, Ramazan Kürşat, Alperen Koray, Kurtcebe Noyan, Subutay Noyan ve Börübars Sancar isimlerini verdi.
- Çocuklara verilen isimler Türk kültürü ve tarihinden esinlenilmiştir.
Denizli'de yaşayan bir babanın çocuklarına verdiği isimler sosyal medyada büyük ilgi çekti. Baba, çocuklarına Türk kültürü ve tarihinden esinlenerek Oğuzhan, İlbilge, Alper Tunga, Aybars Pusat, Selenge Senem, Aybike Halime, Hazercan Neşe, Ramazan Kürşat, Alperen Koray, Kurtcebe Noyan, Subutay Noyan ve Börübars Sancar isimlerini verdi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Aileye ait isim listesi sosyal medyada paylaşıldıktan kısa süre sonra binlerce kullanıcı tarafından yorumlandı. Pek çok kişi babanın "Türk tarihine ve kültürüne vefa örneği" gösterdiğini belirtirken, bazı kullanıcılar ise "Her biri ayrı bir destan gibi" yorumunda bulundu.