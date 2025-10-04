Haberler

Talihsiz genç, yaşadıklarını hüngür hüngür ağlayarak anlattı: Hakkımı yiyorlar

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Talihsiz genç, yaşadıklarını hüngür hüngür ağlayarak anlattı: Hakkımı yiyorlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Talihsiz genç, yaşadıklarını hüngür hüngür ağlayarak anlattı: Hakkımı yiyorlar
Haber Videosu

Stajyer bir genç kız, yaşadığı haksızlıklar nedeniyle gözyaşlarına boğuldu. "Hakkımı yiyorlar, önüme geçiyorlar, savunamıyorum" diyerek isyan eden genç kızın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada gündem olan bir videoda stajyer bir genç kız, yaşadığı haksızlıklar karşısında gözyaşlarını tutamadı. "Hakkımı yiyorlar, önüme geçiyorlar. Ben sadece kenara çekilip sessizce ağlıyorum, hakkımı savunamıyorum" sözleriyle tepkisini dile getiren genç, annesinin de duruma "Tamam olabilir" diyerek tepkisiz kaldığını ifade etti.

"GERÇEK HAYATA HOŞ GELDİN"

Genç kızın "Bu kadar kötü insanlar olamazsınız ya" sözleri kısa sürede gündem olurken, video binlerce yorum aldı. Kullanıcılar, "Beyaz yaka dünyasına hoş geldin masum kızımız", "İyi bir insan olarak yetiştirilmiş çocukların genel durumu", "Çoğu iş yerinde herkes bunu yaşıyor", "Gerçek hayata hoş geldin" gibi yorumlarla duruma tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıIbrahim Ateş:

Karayollarında taşören bakım işcileri kadrolularla aynı işi yapsın asgari ücret alsın,kadrolularla 60 bin maaş alsın.Anahtar teslim diye kadroya alinmasin,kendi taş ören işcisini değil işkur üzerinden işci alsın,kadrolularin en alt kademesi bile taşören kadroluyum diye emir versin..Bizim gibi olsan neyapacaksin..Biz karayollarında köleyiz .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaynar suyla yapılan şiddetin arkasından mide bulandıran skandal çıktı

Kan donduran şiddetin arkasından mide bulandıran skandal çıktı
Diddy'nin seks ticareti davasında karar açıklandı: İşte aldığı ceza

Fuhuş suçlamasıyla yargılanan ünlü ismin cezası belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.