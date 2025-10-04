Talihsiz genç, yaşadıklarını hüngür hüngür ağlayarak anlattı: Hakkımı yiyorlar

Sosyal medyada gündem olan bir videoda stajyer bir genç kız, yaşadığı haksızlıklar karşısında gözyaşlarını tutamadı. "Hakkımı yiyorlar, önüme geçiyorlar. Ben sadece kenara çekilip sessizce ağlıyorum, hakkımı savunamıyorum" sözleriyle tepkisini dile getiren genç, annesinin de duruma "Tamam olabilir" diyerek tepkisiz kaldığını ifade etti.

"GERÇEK HAYATA HOŞ GELDİN"

Genç kızın "Bu kadar kötü insanlar olamazsınız ya" sözleri kısa sürede gündem olurken, video binlerce yorum aldı. Kullanıcılar, "Beyaz yaka dünyasına hoş geldin masum kızımız", "İyi bir insan olarak yetiştirilmiş çocukların genel durumu", "Çoğu iş yerinde herkes bunu yaşıyor", "Gerçek hayata hoş geldin" gibi yorumlarla duruma tepki gösterdi.