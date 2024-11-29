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Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde yapılan değişikler Resmi Gazete'de yayımlandı, taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik ile taksi ve taksi dolmuş cinsi taşıtlar için acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi.

TAŞITIN TESCİL KAYITLARINA İŞLENECEK

Yönetmeliğe göre teçhizatlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen kurum ya da kuruluşlar tarafından düzenlenen belge ile taşıtın tescil kayıtlarına işlenecek. Belgenin bir sureti denetim sırasında ibraz edilmek üzere araçta muhafaza edilecek. Teçhizatlar belli aralıklarla uygun çalışıp çalışmadığına dair kontrol edilecek. Kameralar ise en az bir ay süre ile kayıt yapacak.

OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde yapılan değişikler ile ise D sınıfı sürücü belgesi için en az iki yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az beş yıllık sürücü belgesine sahip olma şartı aranacak. Ayrıca her yıl okul servis şoförlüğüne uygun olduğuna dair aile hekiminden rapor alınacak.

Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi
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Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvatandaş:

istanbul için acil 10 bin taksi plakası basılması lazım. millet rezillik çekiyor.

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