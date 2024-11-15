İstanbul'da sürücüsüz metro 5 durağı pas geçti, yolcular panikledi
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda sürücüsüz metronun 5 durağı pas geçerek ilerlemesi yolcuları endişelendirdi. Panik yapan yolcular acil durum butonuna bastı. Altınşehir durağına yakın bir yerde duran metrodan inen yolcular kendi imkanlarıyla yürüyerek istasyona vardı.
Üsküdar'dan Samandıra'ya seyir halinde olan metro Bulgurlu durağında yolcuları indirdikten sonra Ümraniye, Çarşı, Yamanevler, Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarını pas geçerek seyrine devam etti.
ACİL DURUM BUTONUNA BASTILAR
Söz konusu duraklarda inmesi gereken yolcular yaşananları anlayamayarak panikledi. Yolcular acil durum butonuna basmasına rağmen metro ilerlemeye devam etti.
YOLCULAR YÜRÜYEREK İSTASYONA VARDI
Altınşehir durağına yakın bir noktada hat üzerinde duran metrodan inen yolcular kendi imkanlarıyla raylar üzerinde yürüyerek istasyona varabildi.
'ARKADAN METRO GELİYOR'
Olaya tepki gösteren yolcular cep telefonlarıyla yaşananları kaydetti. Görüntülerde yolculardan birinin diğer yolcuları "Hızlıca boşaltalım, arkadan metro geliyor" şeklinde uyardığı görüldü.