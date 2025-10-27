Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Antalya'da yapılan bir düğünde damadın babaannesi, torununa altın ya da para yerine 1 ev, 1 araba ve 1 tarla hediye etti. Düğün salonunda yapılan takı merasimi sırasında duyurulan bu jest, hem davetlilerden hem de sosyal medya kullanıcılarından büyük alkış aldı.
"TORUNUN HAYATI KURTULDU"
Kısa sürede binlerce kez paylaşılan görüntülerde, damadın babaannesine sarıldığı anlar dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları duruma "Süper babaanne! Torunun hayatı kurtuldu" şeklinde yorumlar yaptı.