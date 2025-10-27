Haberler

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu Haber Videosunu İzle
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da bir düğünde damadın babaannesi, torununa ev, araba ve tarla hediye ederek sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler kısa sürede viral olurken, kullanıcılar "Süper babaanne! Torunun hayatı kurtuldu" yorumlarında bulundu.

  • Antalya'da bir düğünde damadın babaannesi torununa 1 ev, 1 araba ve 1 tarla hediye etti.
  • Takı merasimi sırasında duyurulan bu jest davetliler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından alkışlandı.
  • Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde damadın babaannesine sarıldığı anlar yer aldı.
  • Sosyal medya kullanıcıları hediyeleri 'torunun hayatı kurtuldu' şeklinde yorumladı.

Antalya'da yapılan bir düğünde damadın babaannesi, torununa altın ya da para yerine 1 ev, 1 araba ve 1 tarla hediye etti. Düğün salonunda yapılan takı merasimi sırasında duyurulan bu jest, hem davetlilerden hem de sosyal medya kullanıcılarından büyük alkış aldı.

"TORUNUN HAYATI KURTULDU"

Kısa sürede binlerce kez paylaşılan görüntülerde, damadın babaannesine sarıldığı anlar dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları duruma "Süper babaanne! Torunun hayatı kurtuldu" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte herkesin konuştuğu o babaanne;

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Ne demek istediler? Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle dikkat çekti

Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle ne anlama geliyor?
Adliye önünde hareketli saatler: Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım

Adliyede hareketli saatler! Bir anda silahını çekip ateşledi
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısedat yakup:

yarın o verdikleri kişiler kadını huzur evine atarlarsa şaşırmayın

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

şahsen ben ne çocuklara ne torunlara öyle kıyak yaparım önümüz kış ayazda kalmayacağımın bir garantisi yok onları kimsesiz, sahipsiz bırakmam ama kesinlikle dizginleri ellerine vermem.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızargana:

yeyip için çoluk çocuğuna zırnık bırakmayan har vurup harman savuran ana babalara gelsin bu.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail oruç :

İnşallah temeli helaldir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBy_ Aslan:

benim anne anemde 1 kuruş vermiyor ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi

Kadir İnanır aylar sonra ortaya çıktı! Yüzündeki ifade dikkat çekti
Kılıçdaroğlu, 'yeni parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

Kılıçdaroğlu, "yeni parti kuracak" iddialarına yanıt verdi
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

Trump, İsrail'in hayallerini yıktı! Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi

Kadir İnanır aylar sonra ortaya çıktı! Yüzündeki ifade dikkat çekti
Kılıçdaroğlu, 'yeni parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

Kılıçdaroğlu, "yeni parti kuracak" iddialarına yanıt verdi
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isim için karar

Casusluk soruşturmasında 3 kişi için karar verildi
Herkes kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Eylül ayında işsizlik oranı yüzde 8,6 oldu

İşsizlik oranı belli oldu
Maç bitti ortalık karıştı! Dünyaca ünlü yıldızların birbirine girdiği anlar

Dünyaca ünlü yıldızların birbirine girdiği anlar
Ördek avlayan baba, yanlışlıkla 16 yaşındaki oğlunu öldürdü

Ördek avına çıkan baba kazara 16 yaşındaki oğlunu vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.