Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar
Son dönemlerde gündem olan düğün konseptlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın kahramanı çocuklarının sünnet düğününe dansöz çağıran anne ve baba... Hatta olayı bir adım daha ileri taşıyan düğün sahipleri, çocukların eline tutuşturdukları paraları dansöze taktırdılar.
Bir sünnet düğününde kayda alınan video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde çocukların sünnet kıyafetiyle oturduğu görülürken dansözün yemeklerle donatılmış masanın etrafında figürler sergilediği görülüyor.
ÇOCUKLAR DANSÖZE PARA TAKTI
Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Görüntünün devamında çocukların ellerine tutuşturulan paraları dansöze taktıkları anlar da yer aldı. Paylaşılan görüntünün altına "Yok daha neler?", "Gerçekten izlediğim en saçma durum", "Gün geçmiyor ki bir başka saçmalık görmeyelim" şeklinde yorumlar yapıldı.