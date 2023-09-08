Sungurlu'da Tır Kazası: Bir Sürücü Hayatını Kaybetti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolda arıza yapan bir tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada tırda sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ancak sağlık ekipleri olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolda arıza yapan tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Sungurlu- Çorum karayolunda Yusuf C. yönetimindeki 66 EB 178 plakalı tır, iddiaya göre Kırankışla köyü yakınlarında arızalandı. Sürücü tırı yolun sağına çekti. Bu sırada aynı istikamete seyir halinde olan Selman Keşan idaresindeki 42 CNF 84 plakalı patoz yüklü tır arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, tırda sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri tır sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle Sungurlu-Çorum karayolu uzun bir süre kapalı kalırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından tek taraflı kontrollü bir şekilde tekrar verilmeye başlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM