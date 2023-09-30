Sungurlu'da Şiddetli Yağış ve Sel Felaketi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bugün etkili olan yağışlar ve sonrasında oluşan sel, yerleşim yerlerinde ve tarım arazilerinde maddi hasara neden oldu. Yağış sonrası selin geliş anı kameralara yansıdı. Sungurlu'da belediye ekipleri temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bugün etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış ve sonrasında oluşan sel birçok ilçede yerleşim yerlerinde ve tarım arazilerinde maddi hasara neden oldu. Yağış sonrası selin geliş anı ise kameralara böyle yansıdı.

Sungurlu'da kuruyan Di ve Budaközü çayları, yağmur sonrası gelen sel suları nedeniyle taştı. Belediye ekiplerinin ilçede temizlik çalışmaları devam ediyor. - ÇORUM