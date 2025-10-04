Haberler

Sumud Filosu'nda yer alan İkbal Gürpınar: Tuvelet suyu içmek zorunda kaldık

Sumud Filosu'nda yer alan İkbal Gürpınar: Tuvelet suyu içmek zorunda kaldık
Güncelleme:
Sumud Filosu'nda yer alan İkbal Gürpınar: Tuvelet suyu içmek zorunda kaldık
Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan 36'sı Türk 137 aktivist özel uçakla İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda sloganlarla karşılanan aktivistlerden İkbal Gürpınar, "Biz çöpe düşsek bile altınız. Neşemize hayret ettiler. 3 gün aç bıraktılar, su vermediler. Tuvaletteki suyu içmek zorunda kaldık ama hiçbir şekilde onlara dilenmedik" dedi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail yönetimi tarafından alıkonun Küresel Sumud Filosundaki 36'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 137 kişiyi taşıyan uçak İstanbul Havalimanına indi.

"TUVALETTEKİ SUYU İÇMEK ZORUNDA KALDIK"

İstanbul Havalimanı'nda sloganlarla karşılanan aktivistlerden İkbal Gürpınar, CNN Türk ekranlarından yaptığı açıklamada "Devletimize çok teşekkür ediyorum. Bütün uçaktakiler 'İyi ki varsın Türkiye' diye bağırdı. Çok büyük bir gol attık İsrail'e. Bunun sonu inşallah zaferle gelecek. Bize köpek muamelesi çektiler. Bizim onların pis hareketleriyle değer kaybedeceğimizi zannettiler. Biz çöpe düşsek bile altınız. Neşemize hayret ettiler. 3 gün aç bıraktılar, su vermediler. Tuvaletteki suyu içmek zorunda kaldık ama hiçbir şekilde onlara dilenmedik. Limana 7-8 saatlik yolculuk yaparken güneşin altında tuttular bizi. Geminin içine almayıp güvertede bıraktılar. Feci sıcak bir gündü. Hepimiz haşlandık" dedi.

"FRANSIZLARIN, İSKOÇLARIN GÖZLERİNİ BAĞLADILAR"

Sözlerinin devamında "Eğer havalimanından herkesi gönderselerdi, belki de yabancılar farklı düşünecekti" diyen Gürpınar, "Fransızların, İskoçların gözlerini bağladılar. Benimle aynı koğuşta olan İtalya Milletvekili, 'Ben dönünce her şeyi anlatacağım ülkeme' dedi. İsrail askerine de 'Sizi biz koruduk, tarihi hatırla. Ne biçim insanlarsınız, gerçek yüzünüzü dönünce anlatacağım' dedi. Bizi orada tutarak kendi ayaklarına kurşun sıktılar" şeklinde konuştu.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLECEKLER

Aktivistler, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından uluslararası sularda Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.

İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist İstanbul'da

Türkiye'nin beklediği uçak İstanbul'a indi
Sumud Filosu aktivistlerine İstanbul'da coşkulu karşılama! İşte o anlar

Karşılamada dikkat çeken İsrail sözleri: Türkiye'den korkuyorlar
Açılışa damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki sesi duyunca konuşmasına ara verdi

Açılışa damga vuran an: Alandaki sesi duyunca konuşmasına ara verdi
