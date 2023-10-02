Suluova'da Dünya Yaşlılar Günü programı düzenlendi

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılar ile bir araya geldi. Doruk, yaşlıların tecrübe ve tavsiyelerinden faydalanmanın önemine vurgu yaptı.

Suluova'da, "Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, özel bir restoranda düzenlenen programda, Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılar ile bir araya geldi.

Doruk, burada yaptığı açıklamada, büyük bir tecrübe sahibi yaşlıların çocuk ve gençlerin örnek alacağı kişiler olduğunu söyledi.

Bir toplumun ayakta kalmasının o toplumun bazı değerlere sahip olması ile mümkün olacağını anlatan Doruk, şunları kaydetti:

"Bu değerlerden biri de siz büyüklerimizle bir araya gelerek tecrübe ve tavsiyelerinizden faydalanma imkanı bulmak dolayısıyla birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, toplumumuzun birbiriyle kaynaşmasını sağlamaktır. Yaşlılarımız, senelerin geçmesi sonrası belli bir zamanı yaşamış büyüklerimiz olup aslında belli bir süre sonucunda toplumu ayakta tutan o değerlere sahip, geçmişten bugüne o birikimini idrak etmiş, kıymetini anlamış ve aktarmış insanlar topluluğudur. Onun için bu değerlere sahip yaşlılarımız bizim için çok önemlidir. "

Programa, Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Fatih Üçok, protokol üyeleri ve yaşlılar katıldı.