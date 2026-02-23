Haberler

Sülüklü Göl, Yoğun Kar ve Yağış Sonrası Yeniden Suyla Buluştu

Sülüklü Göl, Yoğun Kar ve Yağış Sonrası Yeniden Suyla Buluştu
Güncelleme:
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bulunan Sülüklü Göl, bu yılki yoğun kar ve yağış sonrası su seviyesinin yüzde 100'e ulaşmasıyla yeniden hayat buldu. Sülüklerin sağlık turizmi açısından önemi vurgulanırken, güvenlik önlemleri alınması gerektiği belirtildi.

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde kuruma tehlikesi ile karşı karşıya olan Sülüklü Göl, bu seneki yoğun kar ve yağış sonrası yeniden suya kavuştu.

İlçeye bağlı Gürgenli köyü bölgesinde, cilt hastalığı yaşayanların uğrak noktası olan Sülüklü Göl, geçen yıl kuraklık nedeniyle büyük ölçüde susuz kaldı. Kuruma tehlikesi ile karşı karşıya olan gölde su seviyesi, bu kış yaşanan yoğun kar ve yağış nedeniyle yüzde 100'e ulaştı.

'BAKANLIĞIN ÖNLEM ALMASI GEREK'

Gürgenli köyünden Adil Oğlu, "Sülüklü Göl, bu sene daha güzel olmuş, yazın kurumuştu. Sülük de kalmamıştı. Şu anda çok iyi, mart ayında daha çok iyi olacak inşallah. Kar eridikçe daha da güzelleşiyor. Tarım Bakanlığı tarafından buraya ekip gönderilip, bu sülüklerin çalınmaması için güvenlik önlemi alınması gerek. Sülükler bir şifadır, vücuduna bıraktığın zaman şifa kaynağıdır. Türkiye'nin her tarafından geliyorlar. Yazın buralar her taraf dolu" dedi.

'BİLİMSEL BİR TEMELİ YOK'

Musa Gürbüz ise "Burası sülüklerin varlığı nedeniyle sağlık turizmi açısından önemli bir yer. İnsanlar buraya özellikle kan yoluyla oluşan hastalıkların temizlenmesi için geliyor. Sülükler buraya gelen insanların vücudunun herhangi bir yerine yapışarak, oradaki kirli kanı aldığı düşünülüyor. Bilimsel bir temeli yok ancak bunu savunanlar da var. Sonuçta burası bu açıdan önemli bir yer" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! 'Altın dokunuş' devri kapandı

Farioli'nin Porto'su bildiğiniz gibi! Önüne geleni yeniyor

Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var

İlk kez bu seviyeler görüldü! Edirne'de kırmızı alarm, köprüler kapatıldı

Diva Bülent Ersoy, iftar davetine katıldığı elbiseyle dikkat çekti

