Sultangazi Cebeci Tüneli'nde Kaza: Sürücü Ağır Yaralandı

Sultangazi Cebeci Tüneli'nde meydana gelen kazada sürücü, otomobilin duvara çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sultangazi Cebeci Tüneli'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı. Hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza saat 08.40 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi Cebeci Tüneli Ankara istikametinde meydana geldi. 41 AB 431 plakalı otomobil sürücüsü Abdülkadir Bayraktutar, direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil önce tünelin duvarına çarptı daha sonra yola savruldu. Sürücü Abdülkadir Bayraktutar hurdaya dönen otomobilin içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve yol bakım ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle tünelin 2 şeridi trafiğe kapatıldı. Otomobil içinde sıkışarak ağır yaralanan Abdülkadir Bayraktutar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Abdülkadir Bayraktutar daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Yol bakım ekipleri de hurdaya dönen otomobilin çevreye dağılan parçalarını topladı. Otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından yol temizlenerek trafiğe açıldı.