Sultanbeyli'de Zincir Market Sular Altında Kaldı

Sultanbeyli'de bulunan bir zincir marketin buzdolabının soğutma sistemi bozuldu ve dolaptan akan su nedeniyle market sular altında kaldı. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Sultanbeyli'de dolabı bozulan market sular altında kaldı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bulunan bir zincir marketin buzdolabında soğutma sistemi bozuldu. Dolaptan akan su nedeniyle market sular altında kaldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sultanbeyli'de bulunan bir zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buzdolabının soğutma sisteminin bozulmasıyla dolaptan sular akmaya başladı. Şiddetli akan su nedeniyle market sular altında kaldı. Durumu gören vatandaşlar 'yeni soğutma sistemi' diye gülerek o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.