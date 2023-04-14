Sultanbeyli'de inşaat alanındaki su dolu çukurda 4 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde durdurulan inşaatta yağmur suyu ile dolu çukura düşen Adem Kavçin boğularak hayatını kaybetti. Aile inşaatı yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Cenazesi Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Osmangazi mezarlığına defnedildi.

SULTANBEYLİ'de inşaat alanındaki su dolu çukurda cesedi bulunan 4 yaşındaki Adem Kavçin, son yolculuğuna uğurlandı.

Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde yaklaşık 3 ay önce durdurulan inşaatta yağmur suyu ile dolu çukur 4 yaşındaki Adem Kavçin'in ölümüne neden oldu. Çukura düştüğü belirtilen çocuk boğularak öldü. Aile inşaatı yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Otopsi işlemlerinin ardından 4 yaşındaki Adem Kavçiv'in cenazesi Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'ne getirildi. Burada cuma namazından ardından cenaze namazı kılındı. 4 yaşındaki Adem Kavçin'in cenazesi Osmangazi mezarlığına defnedildi.