İstanbul'un en kalabalık noktalarından Sultanahmet Meydanı'nda bulunan bir ağaç bilinmeyen nedenle devrildi. Olayda yaklaşık 10 kişi hafif sıyrıklarla yaralandı.

İstanbul'un en kalabalık noktalarından Sultanahmet Meydanı'nda devrilen ağaç paniğe neden oldu. Yaşanan olayda ise yaklaşık 10 kişinin hafif sıyrıklarla yaralandığı öğrenildi.

Fatih ilçesi Sultanahmet Meydanı'nda bulunan at kestanesi ağacı, bilinmeyen nedenle devrildi. Kalabalığın yoğun olduğu meydanda vatandaşlar panik yaşadı. Büyük bir gürültüyle devrilen ağaç nedeniyle çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşayarak kaçmaya çalıştı. Ağacın devrildikten sonraki hali ise kameralara yansırken olayda yaklaşık 10 kişinin hafif sıyrıklarla yaralandığı öğrenildi. - İSTANBUL