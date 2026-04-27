Karaca sulama kanalına düştü, çiftçiler tarafından kurtarıldı

Koyuntepe köyünde çiftçi Muhammet Gölge, Hamzadere Barajı'na bağlı sulama kanalına düşen ve balık ağlarına dolanan karacayı fark etti. Gölge, çevredekilerin de yardımıyla suda çırpınan karacayı sulama kanalından çıkarttı. Düştüğü kanaldan çıkmak isterken bacaklarından yaralandığı belirlenen karaca, Keşan Gala Gölü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince teslim edildiği Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakımevi'nde tedaviye alındı. Karacanın kurtarılma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Karacanın tedavisinin ardından aynı bölgede doğaya bırakılacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı