Karaca sulama kanalına düştü, çiftçiler tarafından kurtarıldı

EDİRNE'nin İpsala ilçesine bağlı Koyuntepe köyünde sulama kanalına düşerek balık ağlarına dolanan karaca, çevredeki çiftçiler tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Koyuntepe köyünde çiftçi Muhammet Gölge, Hamzadere Barajı'na bağlı sulama kanalına düşen ve balık ağlarına dolanan karacayı fark etti. Gölge, çevredekilerin de yardımıyla suda çırpınan karacayı sulama kanalından çıkarttı. Düştüğü kanaldan çıkmak isterken bacaklarından yaralandığı belirlenen karaca, Keşan Gala Gölü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince teslim edildiği Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakımevi'nde tedaviye alındı. Karacanın kurtarılma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Karacanın tedavisinin ardından aynı bölgede doğaya bırakılacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı

Bir savaş daha patlak veriyor! Komşu ülkeyi top ve roketle vurdu
Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız

Putin'den Trump'ı zora sokacak İran çıkışı: Her şeyi yaparız

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama

Müjdeyi verdi!
Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı

Nusret Gökçe'nin kardeşi tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
Türkiye'nin dev otobüs firması konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev otobüs firması konkordato ilan etti
Beşiktaş'ın 11'inde sürpriz! Bu sezon ilk kez oynayacak

İlk 11'ler belli oldu! Bu sezon bir ilk gerçekleşecek
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama

Müjdeyi verdi!
Düğünde açtığı pankarta bakın! 'Daha neler göreceğiz' dedirten görüntü

Düğünde açtığı pankarta bakın! "Daha neler göreceğiz" dedirten görüntü
Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı