Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı

Bir vatandaşın aldığı sucuğun içinden elektrik kablosuna benzer uzun bir cisim çıktı. Vatandaş o anları kaydedip sosyal medyada paylaşırken, "Bu kadar da olmaz" sözleriyle tepki gösterdi.

Bir vatandaşın satın aldığı sucuk içerisinden beklenmedik ve tehlikeli bir cisim çıktı. Pişirilmek üzere hazırlanan sucuğun içinden elektrik kablosuna benzer uzun bir cismin görülmesi, hem gıda güvenliği hem de hijyen konusunda ciddi endişelere yol açtı.

"BU KADAR DA OLMAZ"

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden tüketici, yaşadığı şaşkınlığı ve tepkisini "Bu kadar da olmaz" sözleriyle sosyal medyada dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHercai:

Kendin sokmadığın ne malum...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
