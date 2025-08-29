Sözünü almadan arabadan inmedi: Gelinin damadın ailesinden isteği, izleyenleri ikiye böldü

Düğün töreninde yaşanan samimi anlar, davetlilerin yüreklerini ısıttı. Gelin, arabadan inmeden önce damadın ailesine dönerek duygusal bir istekte bulundu.

"BANA İKİNCİ BİR YUVA OLMANIZI İSTİYORUM"

"Bıraktığım yuva gibi bana ikinci bir yuva olmanızı istiyorum" diyen geline, damadın ailesi de "Sen bizim yavrumuzsun, oğluma eş, kızıma kardeş geldin. Sözümüz söz" diyerek aynı içtenlikle karşılık verdi.

İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren videonun altına "Böyle şeyler bir tek bana samimiyetsiz gelmiyordur umarım", "Ablam işi sağlama almış", "Çok gereksiz", "Başına gelecekleri sezmiş sanki", "Şöyle şovlardan o kadar iğreniyorum ki" şeklinde yorumlar yapıldı.