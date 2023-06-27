Sorgu'da Kurban Bayramı öncesi mezarlık ziyareti

Yozgat'ın Sorgu ilçesinde vatandaşlar Kurban Bayramı arifesinde ilçe merkezi ve köylerdeki mezarlıkları ziyaret etti. Sorgun Müftüsü Mustafa Kayış, ilçe mezarlığında gazetecilere, dini bayramlarda kabir ziyaretlerinin önemli olduğunu, Müslümanların özellikle arife günü ve bayramın birinci günü kaybettikleri yakınlarına dua okumak için mezarlıkları ziyaret ettiğini belirtti.

Yozgat'ın Sorgu ilçesinde vatandaşlar Kurban Bayramı arifesinde ilçe merkezi ve köylerdeki mezarlıkları ziyaret etti.

Sorgun Müftüsü Mustafa Kayış, ilçe mezarlığında gazetecilere, dini bayramlarda kabir ziyaretlerinin önemli olduğunu, Müslümanların özellikle arife günü ve bayramın birinci günü kaybettikleri yakınlarına dua okumak için mezarlıkları ziyaret ettiğini belirtti.

Mezarlık ziyareti sırasında artan trafik yoğunluğunun insanları olumsuz etkilediğini ifade eden Kayış, "Arife günü ziyaret yapamayanlar bayramın birinci günü yapabilir. Yoğun trafikte bazen insanlarımızı olumsuz etkilemekte ve tartışmalar yaşanmakta. Sorgunlu hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum." dedi.