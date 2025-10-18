Sonbahar Renk Cümbüşü Bolu Ormanlarında Görüntülendi
Yeşil doğası ve yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'da sonbaharın gelmesiyle birlikte ormanlarda renk cümbüşü yaşanmaya başladı. Sağında ve solunda ormanların bulunduğu Bolu-Kıbrıscık- Seben kara yolundaki ormanlardaki ağaçlar sonbaharın gelişiyle birlikte sarardı. Ağaçların yeşil renginin, sarı ve kahverengi tonlarıyla iç içe geçmesiyle oluşan eşsiz manzara dron ile görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam