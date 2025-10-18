Haberler

Sonbahar Renk Cümbüşü Bolu Ormanlarında Görüntülendi

Sonbahar Renk Cümbüşü Bolu Ormanlarında Görüntülendi
Bolu-Seben-Kıbrıscık kara yolundaki yeşil ormanlarda sonbaharın gelmesiyle sararan yapraklar, dron ile görüntülendi. Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'da, ormanlar sonbahar renkleriyle eşsiz bir manzara sunuyor.

BOLU'da, sonbaharın gelmesiyle birlikte Bolu-Seben-Kıbrıscık kara yolundaki yeşil ormanlarda sararan yaprakların oluşturduğu eşsiz manzara dron ile görüntülendi.

Yeşil doğası ve yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'da sonbaharın gelmesiyle birlikte ormanlarda renk cümbüşü yaşanmaya başladı. Sağında ve solunda ormanların bulunduğu Bolu-Kıbrıscık- Seben kara yolundaki ormanlardaki ağaçlar sonbaharın gelişiyle birlikte sarardı. Ağaçların yeşil renginin, sarı ve kahverengi tonlarıyla iç içe geçmesiyle oluşan eşsiz manzara dron ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
