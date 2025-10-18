Sonbahar Renk Cümbüşü Bolu Ormanlarında Görüntülendi

BOLU'da, sonbaharın gelmesiyle birlikte Bolu-Seben-Kıbrıscık kara yolundaki yeşil ormanlarda sararan yaprakların oluşturduğu eşsiz manzara dron ile görüntülendi.

Yeşil doğası ve yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'da sonbaharın gelmesiyle birlikte ormanlarda renk cümbüşü yaşanmaya başladı. Sağında ve solunda ormanların bulunduğu Bolu-Kıbrıscık- Seben kara yolundaki ormanlardaki ağaçlar sonbaharın gelişiyle birlikte sarardı. Ağaçların yeşil renginin, sarı ve kahverengi tonlarıyla iç içe geçmesiyle oluşan eşsiz manzara dron ile görüntülendi.