Sonbahar Doğa Yürüyüşleri Doğaseverleri Buluşturdu

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri kapsamında doğaseverler, Geyve ilçesindeki Doğançay Şelalesi parkurunda yürüyüş yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe katılanlar, kilometreler süren yürüyüşte sonbaharın renklerini yakından gözlemledi. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, parkur boyunca bölgedeki bitki örtüsü ve ağaç türleri hakkında bilgi aldı. Doğançay Şelalesi çevresinde fotoğraf çektiren ve doğanın tadını çıkaran katılımcılar, yürüyüşü düzenleyen ekiplere teşekkür etti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Sonbahar Doğa Yürüyüşleri'nin 2 Kasım Pazar günü Maden Deresi ve Acarlar Longozu parkuruyla süreceği belirtildi.